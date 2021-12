Chord Gitar Dekat di Hati - RAN: Jauh di Mata, Namun Dekat di Hati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Dekat di Hati yang dinyanyikan oleh RAN.

Lagu ini dirilis tahun 2013.

Lagu Dekat di Hati merupakan single dari album yang bertajuk Hari Baru.

Musik video Dekat di Hati telah ditonton lebih dari 63 juta kali di YouTube hingga Jumat (3/12/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dekat di Hati - RAN:

(Intro) C F Dm G C - G

C

Dering telfonku membuatku

F

Tersenyum di pagi hari

Dm G

Kau bercerita semalam

C ..G

Kita bertemu dalam mimpi

C

Entah mengapa aku

F

Merasakan hadirmu di sini

Dm G

Tawa candamu menghibur

C C7

Saat ku sendiri..

Reff:

F G

Aku di sini dan kau di sana

Em Am

Hanya berjumpa via suara

Dm G

Namun ku s'lalu menunggu

Em C

Saat kita akan berjumpa

F G

Meski kau kini jauh di sana

Em Am

Kita memandang langit yang sama

Dm G C...F Dm G

Jauh di mata namun dekat di hati

C

Dering telfonku membuatku

F

Tersenyum di pagi hari

Dm G

Tawa candamu menghibur

C C7

Saat ku sendiri wooow

==Kembali ke : Reff

Musik: F G Em Am Dm G C G

F G Em Am Dm G Am A



Reff: (overtune)

G A

Aku di sini dan kau di sana

F#m Bm

Hanya berjumpa via suara

Em A

Namun ku s'lalu menunggu

F#m D

Saat kita akan berjumpa

G A

Meski kau kini jauh di sana

F#m Bm|

Kita memandang langit yang sama

Em A

Jauh di mata namun dekat di hati

G A

Jarak dan waktu tak kan berarti

F#m Bm

Kar'na kau akan selalu di hati

Em A

Bagai detak jantung yang

F#m D

Kubawa kemanapun ku pergi

G A

Meski kau kini jauh di sana

F#m Bm

Kita memandang langit yang sama

Em A D

Jauh di mata namun kau dekat di hati

A D

Dekat di hati

A D

Dekat di hati..

