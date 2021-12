Chord Gitar Pesan Terakhir - Lyodra: Ku Kan Menghilang Jauh Darimu, Tak Terlihat Sehelai Rambut Pun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Pesan Terakhir yang dinyanyikan oleh Lyodra.

Lagu ini dirilis pada tanggal 7 Agustus 2021.

Lagu Pesan Terakhir merupakan single dari album yang bertajuk Lyodra.

Musik video Pesan Terakhir telah ditonton lebih dari 26 juta kali di YouTube hingga Kamis (2/12/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pesan Terakhir - Lyodra:

[Intro] C G Am G

F C Dm G

C Am

Telah kucoba terus bertahan

F Dm G

Tentang cinta yang kurasa

C Am

Ku mencinta kau tak cinta

F Dm G

Tak sanggup ku terus bertahan

F

Sadarku tak berhak untuk

C

Terus memaksamu

Dm

Memaksamu mencintaiku

Am G

Sepenuh hati

F

Aku kan berusaha

C

Untuk melupakanmu

F Em

Tapi terimalah

Dm G

Permintaan terakhirku

[Reff]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C

Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambut pun

F C

Tapi di mana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

C F C

Ku tak membencimu

Dm Am G

Kuharap kau pun begitu

F C

Tak ingin kau jauh

Dm Em

Tapi takdir menginginkan kita

G

Tuk berpisah

[Reff]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C

Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambut pun

F C

Tapi di mana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

F C

Tapi di mana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

(Tribunnews.com)