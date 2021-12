CHORD Gitar Ragu - Rizky Febian: Cukup Kau Disampingku, Sempurnakan Langkahku Tuk Menyusuri Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ragu, dinyanyikan oleh Rizky Febian.

Lagu Ragu dirilis pertama kali oleh Rizky Febian pada tahun 2019, lalu.

Lagu Ragu kembali viral, setelah lagunya banyak bermunculan di berbagai sosial media terutama TikTok.

Lagu berjudul Ragu milik Rizky Febian ini menceritakan tentang bagaimana seseorang mencoba meyakinkan perasaan pasangannya dan menghapus keraguan yang ada di dalam hati sang kekasih.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Ragu - Rizky Febian:

[Intro]

F G C G-C

F - E - Am -

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohhh.oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Oh Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohoh oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

(Menyusuri waktu)

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Dont you know i love you lady

Am G

Dont you know you make me crazy

F G Dm

Oh my lady, youre my lady

Dm

Dont you know Dont you know

Em F Em

Youre the part, of my life

Dm Em Dm G

Baby oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F DmBerjalan bersamaku

E Am

pastikan kau bahagia

Dm G C F

(Lady) baby dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

A

I love you

Dm G

Dont you know my lady

C F

Dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

Am

I love you

Video Klip Ragu - Rizky Febian:



(Tribunnews.com)



