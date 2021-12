Chord Gitar Lagu 365 - Tiara Andini: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul 365 yang dipopulerkan oleh Tiara Andini.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Laleilmanino & Wizzy.

Video klip lagu 365 telah diunggah di kanal YouTube Tiara Andini.

Hingga Rabu (1/12/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 4,4 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu 365 - Tiara Andini:

[Intro] G# Gm Fm - c d eb f - [Chorus] G# Gm Tiga ratus enam puluh lima hari Fm Cm Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# Gm Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru Fm Cm Bila kau masih difikiranku [Verse] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manisnya suara Cm Derap langkah kita yang biasa seirama G# Gm Fm Kau tuntunku 'tuk mencinta namun tiba-tiba C Kau melangkah ke arah berbeda [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Bridge] G# Entah mengapa Gm Luka yang ada Fm Cm (Berat hati sulit melupa) G# Meski ku hapus Gm Fm Kenangan di dada C Oh-oh-oh [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus] G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Outro] G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manis kau berkata Cm Kau takkan pernah tinggalkan aku





(Tribunnews.com)

