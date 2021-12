Chord Belum - Sheila On 7, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Belum, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Belum ini termuat di album Musim yang Baik, dirilis pada 2014 silam.

Lagu ini diciptakan oleh vokalis Sheila On 7, Duta.

Chord Belum dari Sheila On 7

Intro F Dm Am G (2x) F Dm Am G Nafas terengah ada dan tiada F Dm Am G Mencoba tegar namun tak kuasa F Dm Am G Saat aku mendengar jawabannya F Dm Am G Yang aku suka bilang belum bisa Intro F Dm Am G F Dm Am G Perut mual walau bukan waktunya F Dm Am G Motorpun ikut tak mau menyala F Dm Am G Menambah lengkap semua derita F Dm Am G Yang aku suka bilang belum bisa F Dm Belum belum belum belum belum Am G belum belum belum aah.. F Dm Belum belum belum belum belum Am G belum belum belum aah.. Chorus F Dm C G Belum karna rasa itu belum ada F Dm Am G Belum karna dia tak mau tergesa F Dm Am G Belum karna hati belum terbuka F Dm C G Berikan dia ruang tuk indah diwaktunya F Dm Am G Bukan kilogram tapi ton menimpa F Dm Am G Memang berat tapi itulah cinta F Dm Am G Semakin susah segala upaya F Dm Am G Kelak tak mudah untuk lepaskannya F Dm Belum belum belum belum belum Am G belum belum belum aah.. F Dm Belum belum belum belum belum Am G belum belum belum aah.. Chorus F Dm C G Belum karna rasa itu belum ada F Dm Am G Belum karna dia tak mau tergesa F Dm Am G Belum karna hati belum terbuka F Dm C G Berikan dia ruang tuk indah diwaktunya F Dm C G indah diwaktunya Outro F Dm C G F



