Chord Lapang Dada - Sheila On 7: Kau Harus Bisa, Bisa Berlapang Dada

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Lapang Dada, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Lapang Dada ini termuat di album Musim yang Baik, dirilis pada 2014 silam.

Lirik lagu ini mempunyai pesan bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan harus bisa menerima dan lapang dada.

Chord Lapang Dada - Sheila On 7



[Intro]

G…D…Am…C… (2x)

G D

…Apa yang salah dengan lagu ini

Am C G

…Kenapa kembali ku mengingatmu

G D

…Seperti aku bisa merasakan

Am C Bm

…Getaran jantung dan langkah kakimu

Bm C D

…Kemana ini akan membawaku

[Chorus]

G D

Kau harus bisa, bisa berlapang dada

Am C

Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya

G D

Karena semua, semua tak lagi sama

Am C

Walau kau tahu dia pun merasakannya..ha..ha..

[Interlude]

G…D..Am..C..

G D

…Di jalan yang setapak kecil ini

Am C G

…Seperti ku mendengar kau bernyanyi

G D

…Kau tau…...kau tau...

Am C

rasaku juga rasamu…...hu..huu..

[Chorus]

G D

Kau harus bisa, bisa berlapang dada

Am C

Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya

G D

Karena semua, semua tak lagi sama

Am C

Walau kau tahu dia pun merasakannya..

Bm Em

La..la…kemana ini akan membawaku

C D G

…Aku takkan pernah tahu

[Interlude]

G..D..Am..C…(2x) E

[Overtune]

A E

Kau harus bisa, bisa berlapang dada

Bm D

Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya

A E

Karena semua, semua tak lagi sama

Bm D

Walau kau tahu dia pun merasakannya..

A E

Nana-nana…na..nana-na-nana

Bm D

Nana-nana…na..nana-na-nana

A E

Nana-nana…na..nana-na-nana

Bm D

Nana-nana…na..nana-na-nana

Bm E A

Mengirim Cahaya Untukmu

