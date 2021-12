Band Ungu Kembali Menggebrak Panggung Musik, Bakal Tampil di Indonesian Music Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Group band Ungu menjadi bintang tamu yang dinanti, dalam malam puncak Indonesian Music Awards 2021.

Sebab, band tersebut sempat vakum beberapa waktu karena vokalis mereka yakni Pasha yang menjabat sebagai Kepala Daerah.

Kini Ungu kembali berkiprah karena Pasha sudah selesai masa baktinya sebagai Kepala Daerah.

"Kami harap banyak yang suka penampilan kami nanti dan lagu baru kami juga," kata Enda gitaris Ungu kepada awak media, Minggu (5/12/2021).

Selain Ungu, malam puncak Indonesian Music Awards 2021 akan menghadirkan banyak bintang tamu lainnya .

Group band Ungu yang akan tampil di malam puncal Indonesian Music Awards 2021 (instagram)

Lyodra, Mahalini, Maia Estianty, Fiersa Besari, Ziva Magnolya, Prinsa Mandagie, Anneth Delliecia, Stevan Pasaribu, Budi Doremi, Rizky Febian, Lesti, Ungu, Rossa, Krisdayanti, Inul Daratista, Marion Jola, Cinta Laura Kiehl, Marshel Widianto, Aurelie Hermansyah, Ria Ricis, 3 Composers, Ariel NOAH, Judika, Erick Estrada, dan Celine Evangelista.

Malam puncak Indonesian Music Awards 2021 akan segera digelar, para musisi dan penyanyi terbaik akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Dalam Indonesian Music Awards 2021 akan ada 12 nominasi yang diperebutkan seperti song of the year, collaboration of the year, new artist of the year, social media artist of the year, male singer of the year, female singer of the year, duo/group/band of the year, alternative song of the year, throwback hits of the year, songwriter/composer of the year, album of the year, dan top nada sambung pribadi.

Kemeriahan malam puncak Indonesian Music Awards 2021 akan disiarkan secara Live pada, Senin, 6 Desember pukul 18.00 WIB.