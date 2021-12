Chord Musim yang Baik - Sheila On 7: Dan Akhirnya Aku Pulang ke Pelukannya 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Musim yang Baik, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu ini termuat di album bertajuk 'Musim yang Baik', dirilis pada 2014 silam.

Lirik lagu ini menceritakan tentang kisah cinta yang tumbuh setelah sebelumnya mengenal dekat namun sempat terpisah lama.

Berikut chord Musim yang Baik dari Sheila On 7

A

uuu huuu ku berjalan sangat jauh

A

uuu huuu tak temukan yang ku mau

A

tapi dia tak menyerah menungguku

A

dan akhirnya aku pulang ke pelukannya



A E F#m

ku cari dan terus ku cari

E D A

ternyata dia tumbuh mekar di dekatku

A E F#m

selama ini dan selama ini

E D A

ternyata doanyalah yang melindungiku



A

uuu huuu musim kan berubah

A

uuu huuu merekahlah semua



A E F#m

ku cari dan terus ku cari

E D A

ternyata dia tumbuh mekar di dekatku

A E F#m

selama ini dan selama ini

E D A

ternyata doanyalah yang melindungiku



D A

ku tak lagi bisa

D A

terpisah darinya

D A D D7

ku tak lagi bisa hidup tanpa dia



[ solo ] A E/G# F#m E D A 2x



[ chorus ]

B F# G#m

ku cari dan terus ku cari

F# E E7 B

ternyata dia tumbuh mekar di dekatku

B F# G#m

selama ini dan selama ini

F# E B

ternyata doanyalah yang melindungiku



B F# G#m

ku cari dan terus ku cari

F# E B

ternyata dia tumbuh mekar di dekatku

B F# G#m

selama ini ternyata selama ini

F# E E7 B

ternyata doanyalah yang melindungiku



[ int ] B E B E



one two one two three four



B A

terus terus mencari dan terus terus terus mencari

E/G# A B

terus terus mencari dan terus go go go ( go go go go )

B A

terus terus mencari dan terus terus terus mencari

E/G# A B

terus terus mencari dan terus go go go ( go go go go )

B A

terus terus mencari dan terus terus terus mencari

E/G# A B

terus terus mencari dan terus go go go ( go go go go )

B A

terus terus mencari dan terus terus terus mencari

E/G# A B

terus terus mencari dan terus go go go ( go go go go )



[ outro ] B A E/G# A B 2x

