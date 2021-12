Chord Sampai Jumpa - Sheila On 7: Tuhan yang Aku Cinta Mudahkan Jalan Dia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sampai Jumpa, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Sampai Jumpa termuat di album Musim yang Baik, dirilis So7 pada 2014 silam.

Lirik Sampai Jumpa mengisahkan seseorang yang harus kehilangan orang terdekatnya karena telah meninggal.

Berikut chord Sampai Jumpa dari Sheila On 7

[Intro] C Dm Em Dm



C Dm Em Dm

Hari ini satu temanku pergi

C Dm Em Dm

Pergi jauh takkan pernah kembali

C Dm

Sekeras apapun menangis

Em Dm

Takkan merubah yang telah terjadi

C Dm Em Dm

Harus ku lepas



C Dm Em Dm

Hari ini kan ku ingat kembali

C Dm Em Dm

Semua tempat jalan waktu bersamanya

C Dm

Setiap kata yang telah diucap

Em Dm

Bagai warisan yang telah disiapkan

C Dm Em Dm

Harus ku jaga



Am Dm F G

Selamat.. jalan

Am Dm F G

Selamat.. jalan teman

Am Dm F G

Selamat.. jalan

Am Dm G

Sampai Jumpa



C Dm Em Dm

Tuhan yang aku cinta

C Dm Em Dm

Mudahkan jalan dia

C Dm Em Dm

Tuhan yang aku cinta

C Dm Em Dm C Dm Em Dm

Sambut kehadi--rannya, haa..



C Dm Em Dm

Hari ini satu temanku pergi

C Dm Em Dm

Pergi jauh takkan pernah kembali

C Dm

Sekeras apapun menangis

Em Dm

Takkan merubah yang telah terjadi

C Dm Em Dm

Harus ku lepas



C Dm Em Dm

Mulai hari ini takkan terulang lagi

C Dm Em Dm

Senyum canda marah atau kecewanya

C Dm

Badai rindu yang kini kurasa

Em Dm

Badai rindu takkan pernah reda

Am Dm G

Sampai Jumpa



C Dm Em Dm

Tuhan yang aku cinta

C Dm Em Dm

Mudahkan jalan dia

C Dm Em Dm

Tuhan yang aku cinta

C Dm Em G C

Sambut kehadi--ran--nya

