Chord Gitar dan Lirik Lagu Roman Picisan - Dewa 19: Aku Berdansa di Ujung Gelisah 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Roman Picisan yang dibawakan oleh Dewa 19 di dalam artikel ini.

Lagu Ragu telah dirilis pada tahun 2000 oleh Aquarius Musikindo.

Musik video Roman Picisan dari Dewa 19 telah ditonton 24 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 75 ribu di YouTube Aquarius Musikindo.

Baca juga: Chord Ya Allah Kami - Iwan Fals: Hanya pada-Mu lah Kami Memohon

Baca juga: Chord Gitar Bertaut - Nadin Amizah: Aku Masih Ada Sampai di Sini, Melihatmu Kuat Setengah Mati

Berikut chord gitar dan lirik lagu Roman Picisan - Dewa 19:

Song I:

Am E

Tatap matamu bagai busur panah

Am E

Yang kau lepaskan ke jantung hatiku

Dm Bb C G

Meski kau simpan cintamu masih

Dm Bb C G D

Tetap nafasmu wangi hiasi suasana

Am E Am

Saat ku kecup manis bibirmu



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Song II:

Am E

Aku berdansa di ujung gelisah

Am E

Di iringi syahdu lembut lakumu

Dm Bb C G

Kau sebar benih anggun jiwamu

Dm Bb C G D

Namun kau tiada menuai buah cintaku

Am E Am

Yang ada hanya sekuntum rindu



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Music:

Am E Gm D

Bb C D#

Dm Bb B G#m C#m D

Bm D G Fm

F# E D C#m



Song III: (3x)

A

Malam-malamku bagai

C#m

Malam seribu bintang

Em

Yang terbentang

Dm

Di angkasa bila kau disini

A C#m

Tuk sekedar menemani

Em

Tuk melintasi wangi

Dm

Yang slalu tersaji di satu sisi hati



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Outro:

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A

Syalalala lala...

(Tribunnews.com)