Chord Gitar Lagu Mudah Saja - Sheila on 7: Tuhan, Aku Berjalan Menyusuri Malam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Mudah Saja yang dipopulerkan oleh grub musik, Sheila on 7.

Lagu Mudah Saja merupakan singel dalam album Sheila on 7 yang bertajuk Menentukan Arah.

Album tersebut dirilis pada tahun 2008, silam.

[Intro] F C/E Dm C Gm F C [Verse] F C Dm C Tuhan, aku berjalan menyusuri malam Gm F C Setelah patah hatiku F C Dm C Aku berdoa semoga saja Gm F C Ini terbaik untuknya Dia bilang Bb Am Kau harus bisa seperti aku Bb Am C Yang sudah biarlah sudah [Chorus] F C Mudah saja bagimu Dm Mudah saja untukmu Gm C Andai saja cintamu seperti cintaku [Verse] F C Dm C Selang waktu berjalan kau kembali datang Gm F C Tanyakan keadaanku Ku bilang Bb Am Kau tak berhak tanyakan hidupku Bb Am C Membuatku semakin terluka [Chorus] F C Mudah saja bagimu Dm Mudah saja untukmu Gm C Coba saja lukamu seperti lukaku [Bridge] Bb Am Bb C Kau tak berhak tanyakan keadaanku Bb Am Bb C Kau tak berhak tanyakan keadaanku [Chorus] F C Mudah saja bagimu Dm Mudah saja untukmu Gm C Andai saja cintamu seperti cintaku [Interlude] F C Dm Gm C Mudah saja Ooh.. [Coda] F C/E Dm (2x)





