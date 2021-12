Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang - Anima: Biarkan ku Menggapaimu, Memelukmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bintang yang dinyanyikan oleh Anima.

Lagu Bintang dirilis pada 2006.

Hingga kini (14/12/2021) musik video lagu Bintang telah disaksikan lebih dari 9 juta kali di YouTube.

Adapun unci gitar dimainkan dari C.

[Intro] C F G C

C F G C

C

Kan ku abaikan

F

Segala hastratku

G C

Agar kamu tenang dengannya

C

Ku pertaruhkan

F

Semua ragaku

G C

Demi dirimu bintang

Chorus :

C F

Biarkan ku menggapaimu

G

Memelukmu

C

Memanjakanmu

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku di pelukku

[Int.] C Dm F G



C

Biar ku tunda

F

Segala hasratku

G C

Tuk miliki dirimu

C

Karna semua

F

Tlah tersiratkan

G C

Dirimu kan milikku

[Outro] Am Dm F G

Am Dm F G

