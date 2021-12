Chord Gitar dan Lirik Bukti - Virgoun: Kamu adalah Bukti dari Cantiknya Paras dan Hati

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Bukti dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Virgoun.

Lagu Bukti menceritakan tentang kisah cinta seseorang kepada pasangannya yang ia buktikan dengan ketulusan.

Bukti dirilis pada 2017 lalu, dalam album Virgoun bertajuk sama.

Musik video Bukti telah ditonton lebih dari 302 juta kali di YouTube.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tak Kan Berpisah - Ndarboy Genk: Maturnuwun Sampun Nggawe Nyaman

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth: Kunci dari C, Mudah Dimainkan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukti - Virgoun:

Intro :

G..D/F#..F..C..

Am..G/B..C..D..



G D/F#

Memenangkan hatiku

F C

Bukanlah satu hal yang mudah

Am

Kau berhasil membuat

D G

Ku tak bisa hidup tanpamu..



G D/F#

Menjaga cinta itu

F C

Bukanlah satu hal yang mudah

Am D

Namun sedetik pun tak pernah kau

G

Berpaling dariku..



Am G/B C

Beruntungnya a.. ku

Am G/B D

Dimiliki ka.. mu..



Reff :

C D

Kamu adalah bukti

Dm/F C

Dari cantiknya paras dan hati

Am G/B

Kau jadi harmoni

C

Saat ku bernyanyi

Am G/B

Tentang terang dan gelapnya

Em D

Hidup ini..



C D

Kaulah bentuk terindah

Dm/F E

Dari baiknya Tuhan padaku

Am G/B C

Waktu tak mengusaikan cantikmu

Am G/B D

Kau wanita terhebat bagiku

(G)

Tolong kamu camkan itu



Int. G..D/F#..F..C..



G D/F#

Meruntuhkan egoku

F C

Bukanlah satu hal yang mudah

Am D

Dengan kasih lembut kau pecahkan

G

Kerasnya hatiku..



Am G/B C

Beruntungnya a.. ku

Am G/B D

Dimiliki ka.. mu..

(ku ingin engkau tahu)



Reff :

C D

Kamu adalah bukti

Dm/F C

Dari cantiknya paras dan hati

Am G/B

Kau jadi harmoni

C

Saat ku bernyanyi

Am G/B

Tentang terang dan gelapnya

Em D

Hidup ini..



C D

Kaulah bentuk terindah

(kaulah bentuk terindah)

Dm/F E

Dari baiknya Tuhan padaku

Am G/B C

Waktu tak mengusaikan cantikmu

(mengusaikan cantikmu)

Am G/B D

Kau wanita terhebat bagiku

(C)

Tolong kamu camkan itu



C G/B Am

..(semua yang jadi bukti

D G Am

Tersimpan di dalam palung hati

G/B C

Semua yang jadi bukti

D

Tersimpan di dalam palung hati)

Reff :

C D

Kamu adalah bukti

Dm/F C

Dari cantiknya paras dan hati

Am G/B

Kau jadi harmoni

C

Saat ku bernyanyi

Am G/B

Tentang terang dan gelapnya

Em D

Hidup ini..



C D

Kaulah bentuk terindah

(kaulah bentuk terindah)

Dm/F E

Dari baiknya Tuhan padaku

Am G/B C

waktu tak mengusaikan cantikmu

(mengusaikan cantikmu)

Am G/B D

Kau wanita terhebat bagiku

(C)

Tolong kamu camkan itu



Outro: C G/B Am D

uuuu..



G

Tolong kamu camkan itu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Roman Picisan - Dewa 19: Aku Berdansa di Ujung Gelisah

Baca juga: Chord Gitar Berdua Bersama - Jaz: Tak Ingin Aku Berpisah Sebentar Saja

(Tribunnews.com)