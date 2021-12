Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan - Utopia: Rinai Hujan Basahi Aku, Temani Sepi yang Mengendap

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Hujan, yang dipopulerkan oleh Utopia.

Utopia merilis lagu Hujan pada 2007.

Lagu bergenre pop tersebut, tergabung dalam album bertajuk Indah.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan - Utopia (Tribunnews/Jeprima)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan - Utopia

G C

rinai hujan basahi aku

Am D

temani sepi yang mengendap

G C

kala.. aku mengingatmu

Am D

dan semua.. saat manis itu..

Musik :

G Am Em C Em C

G Am Em C D G

G C

segala seperti mimpi

Am D

kujalani hidup sendiri

G C

andai.. waktu berganti

Am D G

aku tetap.. tak kan berubah..

Reff I

Am D

aku.. selalu bahagia

Bm

saat hujan turun

Em

karna aku dapat mengenangmu

Am D

untukku sendiri.. oo oo

Musik :

G Am Em C D G

G C

selalu ada cerita (hu u u u)

Am D

tersimpan di hatiku

G

tentang.. kau dan hujan

C

tentang cinta kita

Am D G

yang mengalir.. seperti air..

Reff II

Am D

aku.. selalu bahagia

Bm

saat hujan turun

Em

karna aku dapat mengenangmu

Am D

untukku sendiri.. oo oo

Am D

aku.. bisa tersenyum

Bm

sepanjang hari

Em

karna hujan pernah

Am

menahanmu di sini

Cm

untukku..

Interlude :

G Em Bm D

G Em Bm D

Am D

Kembali ke: Reff II

