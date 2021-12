Chord Gitar Malaikat Cinta - Kapten, Kunci dari C: Kau yang Bilang Aku Terbaik Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord kunci gitar Kapten berjudul Malaikat Cinta.

Chord Kunci Gitar Kapten - Malaikat Cinta:

C

kau telah hancurkan

F

semangat hidupku

C

menusuk hatiku

F

mengingat dirimu

Dm G

apakah aku bersalah kepadamu

Dm

hingga akhirnya kau pergi

G

tinggalkanku

Reff:

C F

kau yang bilang aku terbaik untukmu

C F

kau yang bilang aku malaikat cintamu

Dm G

itu bohong itu palsu

Dm G

itu bohong itu palsu

C

ku telah mencoba

F

menjaga cintamu

C

mencoba mengerti

F

rahasia hatimu

Dm G

apakah aku bersalah kepadamu

Dm

hingga akhirnya kau pergi

G

tinggalkanku

kembali ke Reff

Musik: C F Dm G 2x

Bridge:

Am C Dm Am

kau tipu aku khianati semua yang ku beri

Am C F C

kau tipu aku menduakanku

Kembali ke Reff

(Tribunnews.com)