TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Pesan Terakhir dari Lyodra.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra Ginting merilis video klip lagu terbarunya yang berjudul Pesan Terakhir pada 26 September 2021.

Lirik dan Chord Pesan Terakhir - Lyodra

[Intro] C G Am G F C Dm G [Verse] C Am Telah ku coba terus bertahan F Dm G Tentang cinta yang kurasa C Am Ku mencinta kau tak cinta F Dm G Tak sanggup ku terus bertahan F Sadarku tak berhak untuk C terus memaksamu Dm Memaksamu mencintaiku Am G sepenuh hati~ F Aku kan berusaha C untuk melupakanmu F Em Tapi terimalah Dm G permintaan terakhirku [Chorus] C G Genggam tanganku sayang Am G Dekat denganku peluk diriku F C Berdiri tegak di depan aku Dm G Cium keningku tuk yang terakhir C G Ku kan menghilang jauh darimu Am G Tak terlihat sehelai rambutpun F C Tapi dimana nanti kau terluka Dm G C Cari aku ku ada untukmu [Verse] C F C Ku tak membencimu Dm Am G Ku harap kau pun begitu F C Tak ingin kau jauh Dm Em Tapi takdir menginginkan kita G Tuk berpisah [Chorus] C G Genggam tanganku sayang Am G Dekat denganku peluk diriku F C Berdiri tegak di depan aku Dm G Cium keningku tuk yang terakhir C G Ku kan menghilang jauh darimu Am G Tak terlihat sehelai rambutpun F C Tapi dimana nanti kau terluka Dm G C Cari aku ku ada untukmu F C Tapi dimana nanti kau terluka Dm G C Cari aku ku ada untukmu





