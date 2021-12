Chord Gitar dan Lirik Lagu Melupakanmu - Jikustik: Sampai Saat ini Tak Pernah Terpikir Melupakanmu

TRIBUNNEWS.COM - Jikustik merupakan grup musik asal Yogyakarta.

Jikustik dibentuk pada 26 Februari 1996 dan musik grup ini bergenre pop.

Lagu Melupakanmu adalah single andalan Jikustik di album Malam yang dirilis pada tahun 2008.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Melupakanmu - Jikustik:

C G

Akhirnya…. ku buktikan

C G

Dirimu bisa…. kutemukan

Am D

Walau mencari…. menunggu lama

C G

Setiap…. keping kenangan

C G

Kusimpan erat…. di genggaman

Am D

Terlindung dari…. badai dan hujan

Reff:

G D/F# Em

….Sampai saat ini

D C

Tak pernah terfikir

Bm Am D

Melupakan..mu

G D/F# Em

….Di dalam hatiku

D C

Ku tak pernah mau

Bm Am D

Melupakan..mu..

Am Cm

….Melupakan..mu

Musik : G Am Em D-Dsus4

C G

Pendaran ….bintang malam

C G

Menjadi teman ….perjalanan

Am D

Saat mencari ….menunggu lama

Reff:

G D/F# Em

….Sampai saat ini

D C

Tak pernah terfikir

Bm Am D

Melupakan..mu

G D/F# Em

….Di dalam hatiku

D C

Ku tak pernah mau

Bm Am D

Melupakan..mu

Am Cm

….Melupakan..mu

Musik : G/B A G D/F# Em D

C C-D

G Am Bm

..Sampai saat ini

C D G

Tak pernah terfikir

D

Tuk melupakanmu

Reff:

G D/F# Em

….Sampai saat ini

D C

Tak pernah terfikir

Bm Am D

Melupakan..mu

G D/F# Em

….Di dalam hatiku

D C

Ku tak pernah mau

Bm Am D

Melupakan..mu

Am Cm

….Melupakan..mu

G D/F# Em

….Sampai saat ini

D C

Tak pernah terfikir

Bm Am D

Melupakan..mu

G D/F# Em

….Di dalam hatiku

D C

Ku tak pernah mau yeach

Bm Am D

Melupakan..mu

Outro : G

(Tribunnews.com)