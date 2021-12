10 Rekomendasi Lagu Natal Populer, Meriahkan Momen Kebersamaan dengan Keluarga dan Orang Tersayang

TRIBUNNEWS.COM - Sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

Umat Kristiani memperingati Hari Natal sebagai hari kelahiran, Yesus, Sang Juru Selamat.

Hari Natal biasa dijadikan momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan orang terkasih.

Untuk menambah kemeriahan momen Natalmu bersama keluarga, kamu bisa memutar lagu dengan tema Natal.

Berikut 10 rekomendasi lagu Natal yang dirangkum dari berbagai sumber beserta video klipnya:

1. Jingle Bells - Bing Crosby & The Andrews Sisters

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

What fun to ride and sing

In a one horse open sleigh

Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O'er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bobtail ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

2. Do You Hear What I Hear - Whitney Houston

Said the night wind to the little lamb

Do you see what I see

Way up in the sky little lamb

Do you see what I see

A star, a star

Dancing in the night

With a tail as big as a kite

With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the Shepard boy

Do you hear what I hear

Ringing through the sky Shepard boy

Do you hear what I hear

A song, a song

High above the trees

With a voice as big as the sea

With a voice as big as the sea

Said the Shepard boy to the mighty king

Do you know what I know

In your palace wall mighty king

Do you know what I know

A child, a child

Shivers in the cold

Let us bring him silver and gold

Let us…

3. Holly Jolly Christmas - Michael Buble