Chord Gitar dan Lirik Doa Untuk Ibu - Ungu: Mulai dari Kunci F, Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Doa Untuk Ibu, yang dipopulerkan oleh Ungu.

Ungu merilis lagu Doa Untuk Ibu pada 2010.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk "1000 Kisah Satu Hati".

Chord Gitar dan Lirik Doa Untuk Ibu - Ungu (Freepik)

Chord Gitar dan Lirik Doa untuk Ibu - Ungu

Intro : F G Em C

F G C

F G C

kau memberikanku hidup

C F

kau memberikanku kasih sayang

F Dm G

tulusnya cintamu, putihnya kasihmu

C

takkan pernah terbalaskan

F C

hangat dalam dekapanmu

C F

memberikan aku kedamaian

F Dm G

eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu

C

takkan pernah terlupakan

Reff .

F G

Ooh ibu terima kasih

Em Am

untuk kasih sayang yang tak pernah usai

G Dm G

tulus cintamu takkan mampu

C

untuk terbalaskan

F G

Ooh ibu semoga tuhan

Em Am

memberikan kedamaian dalam hidupmu

G Dm G

putih kasihmu kan abadi

F

dalam hidupku

Intro : G Em Am G Dm G

Fm C

Reff .

F G

Ooh ibu terima kasih

Em Am

untuk kasih sayang yang tak pernah usai

G Dm G

tulus cintamu takkan mampu

C

untuk terbalaskan

F G

Ooh ibu semoga tuhan

Em Am

memberikan kedamaian dalam hidupmu

G Dm G

putih kasihmu takkan mampu

C

untuk terbalaskan

F G

hoo ho.. hoo..

Em Am

haya yaya yaya hoo oo..

G Dm G

putih kasihmu kan abadi

F

dalam hidupku

