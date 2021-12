Sissy Priscillia Akui Tak Pernah Iri dengan Kesuksesan Vanesha Prescilla

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis kakak beradik, Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla perdana dipersatukan dalam sebuah film Backstage.

Dalam film Backstage, terdapat konflik antara kakak dan adik yang diperankan Sissy dan Vanesha, karena satu di antara mereka ada yang menjadi mega bintang sehingga membuat satu pihak merasa terlupakan.

Mengenai ini, Sissy pun berbagi pengalaman pribadinya, apakah keduanya juga pernah berkonflik terkait iri atau cemburu karena kesuksesan satu di antaranya.

"Nggak pernah sama sekali, karena mungkin aku sama Vanesha terpaut umur yang cukup jauh ya, 14 tahun," kata Sissy di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021).

Justru Sissy bangga terhadap adiknya karena ia menjadi saksi di mana Vanesha mengawali karirnya di dunia entertainment hingga sekarang.

Walaupun pengalaman Vanesha belum lama di dunia peran, ia senang adiknya bisa melewati berbagai tantangan.

"Aku nggak pernah ngerasa cemburu tentang karir. Buat gue, gue ngelihat dia lahir melihat up and down dia kaget dia melewati itu semua," ucap Sissy.

Kendati demikian, dengan masuknya Vanesha di dunia entertainment, sebagai seorang kakak, Sissy bersyukur kalau adiknya bisa meneruskan karirnya di bidang yang sama.

"Gue bangga sama sasa orang yang progesional gue. Alhamdulilah ingin meneruskan kiprah sama gue," ujar Sissy.