Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenangan Terindah - Samsons: Bila yang Tertulis Untukku 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kenangan Terindah yang dinyanyikan oleh Samsons.

Lagu Kenangan Terindah dirilis pada tahun 2005.

Hingga kini (23/12/2021) musik video Kenangan terindah telah disaksikan lebih dari 54 juta kali di YouTube SamSonS Band.

Chord gitar lagu Kenangan Terindah ini dimulai dari kunci C.

Baca juga: Chord Gitar Bunda - Potret: O Bunda Ada dan Tiada Dirimu Kan Selalu Ada di dalam Hatiku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tuhan Jagakan Dia - Motif Band: Dia Kekasihku kan Tetap Milikku

Intro:

C Am F C

Verse:

C

Aku yang lemah tanpamu

Am

Aku yang rentan karena

F C

Cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku

C

Selama mata terbuka

Am

Sampai jantung tak berdetak

F C

Selama itupun aku mampu untuk mengenangmu

Dm Am

Darimu...Kutemukan hidupku

Dm Am

Bagiku...Kaulah cinta sejati

F D G F Em G

Uuuuuuu.....uuuuu....uuuuuu

Chorus:

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

Instrumental:

Am G C

Am G F

F#m G G#m

Am G F G

Ooooo...ooooo...ooooo

Chorus x2

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

Baca juga: Chord dan Lirik Roman Picisan - Dewa 19, Viral di TikTok: Malam-malamku Bagai Malam Seribu Bintang

Baca juga: Chord Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka, Beserta Lirik Lagunya

(Tribunnews.com)