Chord Gitar dan Lirik Lagu Bendera - Cokelat, dari Kunci C: Merah Putih Teruslah Kau Berkibar

Grup band Cokelat membawakan salah satu lagu saat tampil menjadi terdakwa dalam Pengadilan Musik Bandung yang digelar di Kantin Nasion The Panas Dalam, Jalan Ambon, Kota Bandung, Kamis (26/5/2016) malam. Di acara drama yang diselenggarakan Djarumcoklat.com tersebut, Band yang kini diperkuat 3 personel, Jackline Rossy (vokal), Ronny (bass) dan Edwin (gitar) harus mengungkapkan berbagai nama, cerita, dan peristiwa di album terbarunya #Like! dibawah cecaran jaksa Budi Dalton dan Pidi Baiq. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bendera, yang dipopulerkan oleh Cokelat.

Cokelat merilis lagu Bendera pada 2001.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk "Rasa Baru".

Baca juga: Chord Gitar Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat, Kunci dari C

(Ilustrasi) Chord Gitar dan Lirik Lagu Bendera - Cokelat (Freepik)

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Takut - Idgitaf, dari Kunci C Mudah Dimainkan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bendera - Cokelat

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seindah matahari

F C G

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

C Dm

Biar saja ku tak setegar batu karang

F C G

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

F C G

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

Em F

Biar saja ku tak seelok langit sore

Dm C G

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Bridge:



Am G C F

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Am G F

Kupertahankan kau demi tumpah darah

D G

Semua pahlawan-pahlawanku

Reff:

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

Am G C

Merah putih teruslah kau berkibar

F G F

Ku kan selalu menjagamu

Intro: D Em F#m G

D Em

Biar saja ku tak seindah matahari

G D A

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

D Em

Biar saja ku tak setegar batu karang

G D A

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

Intro: D Em F#m G

D Em

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

G D A

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

F#m G

Biar saja ku tak seelok langit sore

Em D A

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Bridge:

Bm A D G

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Bm A G

Kupertahankan kau demi tumpah darah

E A

Semua pahlawan-pahlawanku

Reff:

D A Bm A

Merah putih teruslah kau berkibar

G F#m Em A

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

D A Bm A

Merah putih teruslah kau berkibar

G F#m Em A

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

Bm A D

Merah putih teruslah kau berkibar

G A G

Ku kan selalu menjagamu

Baca juga: Chord Gitar Christmas Tree Farm - Taylor Swift: Mistakes are Forgiven and Everythin Is Icy and Blue

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar