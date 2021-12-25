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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat, Kunci dari C

Selamat natal, ini chord gitar dan lirik lagu natal berjudul Dia Lahir untuk Kami yang dinyanyikan oleh Victor Hutabarat.

Penulis: Lanny Latifah
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Ilustrasi chord gitar. Inilah chord gitar dan lirik lagu natal berjudul Dia Lahir untuk Kami yang dinyanyikan oleh Victor Hutabarat. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Dia Lahir untuk Kami.

Lagu ini dinyanyikan oleh Victor Hutabarat dan termasuk dalam album Natal Bersama Victor Hutabarat, Vol. 1.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat:

      C                   C7        F                    C
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami      

Am                  D7               (Bb) G
Dia bangkit untuk kami semua      

C                C7         F             C
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami      

C     Am   Dm    G     C
Dia Raja di atas s'gala raja

[Chorus]      

F                                C                   Em
Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi          

Am          D7                      (Bb) G
Yang jadi sama dengan manusia      

C                    C7         F                      C
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami

C        Am   Dm     G      C
Sang Penebus Juru S'lamat dunia

[Verse]      

C                   C7        F                   C
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami      

Am                  D7              (Bb) G
Dia bangkit untuk kami semua        

C                C7        F            C
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami        

C    Am Dm      G    C
Dia Raja di atas s'gala raja

[Chorus] (2x)        

F                               C                   Em
Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi          

Am           D7                    (Bb) G
Yang jadi sama dengan manusia      

C                   C7          F                    C
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami            

C         Am    Dm    G      C
Sang Penebus Juru S'lamat dunia

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(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
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