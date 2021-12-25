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Chord Gitar Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat, Kunci dari C
Selamat natal, ini chord gitar dan lirik lagu natal berjudul Dia Lahir untuk Kami yang dinyanyikan oleh Victor Hutabarat.
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Dia Lahir untuk Kami.
Lagu ini dinyanyikan oleh Victor Hutabarat dan termasuk dalam album Natal Bersama Victor Hutabarat, Vol. 1.
Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat:
C C7 F C
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami
Am D7 (Bb) G
Dia bangkit untuk kami semua
C C7 F C
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami
C Am Dm G C
Dia Raja di atas s'gala raja
[Chorus]
F C Em
Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi
Am D7 (Bb) G
Yang jadi sama dengan manusia
C C7 F C
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami
C Am Dm G C
Sang Penebus Juru S'lamat dunia
[Verse]
C C7 F C
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami
Am D7 (Bb) G
Dia bangkit untuk kami semua
C C7 F C
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami
C Am Dm G C
Dia Raja di atas s'gala raja
[Chorus] (2x)
F C Em
Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi
Am D7 (Bb) G
Yang jadi sama dengan manusia
C C7 F C
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami
C Am Dm G C
Sang Penebus Juru S'lamat dunia
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Sumber: TribunSolo.com
Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami
Lirik Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami
Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat
Chord Lagu Natal Dia Lahir untuk Kami - Victor Hut
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Lagu Natal
Dia Lahir untuk Kami
Dia Lahir untuk Kami - Victor Hutabarat
Chord Gitar
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