Chord Gitar Lagu Sentuh Hatiku - Maria Shandi: Bapa Sentuh Hatiku, Ubah Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Sentuh Hatiku yang dipopulerkan oleh Maria Shandi.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Jason Irwan.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube impactmusik indonesia pada 16 November 2012.

Hingga Jumat (24/12/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 8,2 juta kali.

Lagu ini cocok untuk menemani malam natal Anda bersama keluarga tercinta.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sentuh Hatiku - Maria Shandy:

[Intro] G

G

Betapa kumencintai

Em

segala yang t'lah terjadi

C D

Tak pernah sendiri jalani hidup ini

G D

Selalu menyertai



G

Betapa kumenyadari

Em

Di dalam hidupku ini

C Am

Kau s'lalu memberi rancangan terbaik

D

Oleh karena kasih



Reff:

G D/F# Em

Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku

Bm

menjadi yang baru

C G/B

Bagai emas yang murni

Am D

kau membentuk bejana hatiku

G D/F# Em

Bapa ajarku mengerti sebuah kasih

Bm

yang selalu memberi

C G/B

Bagai air mengalir

Am D G

yang tiada pernah berhenti

