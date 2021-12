Chord Gitar Lagu Sudah - Ardhito Pramono: Sudah, Sudahi Semua Bicara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Sudah yang dipopulerkan oleh Ardhito Pramono.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sudah - Ardhito Pramono:

D D7

Sudah,

G Gm D E

Sudahi semua bicara

Em A D D7

Ku ingin segera berdua

G Gm

Dan pagi menjelang

D E Em

Melahirkan mentari

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi semua prasangka

Em A D D7

Dunia berputar lah saja

Bm Bb D E Em

Rekam peristiwa yang takkan terulangi

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi malam yang duka

Em A D D7

Dunia kau kan baik saja

Bm Bb

Hujan akan tiba

D E Em A

Melahirkan pelangi



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

D D7

Sudah,

G Gm D E

Lupakan semua derita

E7 A D D7

Doa semesta menjaga

Bm Bb D E Em A

Luka akan hilang perlahan terobati



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

