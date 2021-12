Chord Gitar Terlukis Indah - Rizky Febian feat Ziva Magnolya: Ku Mulai Merasakan Rasa Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlukis Indah yang dibawakan oleh Rizky Febian featuring Ziva Magnolya.

Lagu ini dirilis pada 9 Juli 2021 lalu.

Dikutip dari deskripsi kanal YouTube Rizky Febian, lagu Terlukis Indah merupakan wujud terima kasih kepada penggemar yang menginginkan Ziva Magnolya dan Rizky Febian untuk memiliki karya bersama.

Selain itu adapula videoklip yang telah diunggah di YouTube dan telah ditonton sebanyak lebih dari 12 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Anda juga dapat mendengarkan lagu Terlukis Indah melalui Spotify, Apple Music, dan Joox.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlukis Indah - Rizky Febian feat Ziva Magnolya

[Intro] : D D7 G C

D Am G C

D Am

Semenjak pertama

G

Kujumpa dengannya..



C

Ada rasa yang berbeda..

D Am

Ku tatap wajahmu

D7 G

Tanpa ragu-ragu

C

Ku mulai tersipu..

G F#m

Oh inilah..

Em D

Cinta pertama bagi diri ini..oo oh

G F#m Bm

Takkan ada yang bisa mengganti..

Em F#m-G Gm A-A

Semua rasa ini padamu..

Reff :

D Am G

Ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

Cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

Ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C Bb A

Agar semua tak berakhir..

D Am

Kini kita bersama

G

Dan mulai semuanya

C (G)

Dan yakinkan hati kita berdua..

G F#m

Oh inilah..

Em D

Cinta pertama bagi diri ini..

G F#m Bm

Takkan ada yang bisa mengganti..

Em F#m-G Gm A-A

Semua rasa ini padamu..

Reff :

D Am G

Ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

Cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

Ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

Agar semua tak berakhir..

D Am G

Ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

Cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

Ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

Agar semua tak berakhir..

G F#

Ku yakin kau tau

Bm

Bahwa kau segalanya..

Em

Ku pun merasa..

Em -Em -F#m-G

(Ber-jan-ji-lah)

Berjanjilah pada diriku..

Em -Em-F#m-G Gm A-A

(Tuk selamanya) selamanya..

Reff :

D Am G

(Ku.. mulai merasakan) rasa cinta..

C D

Cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

Ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

Agar semua tak berakhir..

D

Semua kisah terlukis indah

Am G

Kau dan aku akan selalu menyatu..

C -A/C# (D)

(Dan yakinkan hati kita ber-dua..)

D

Semua kisah terlukis indah

Am G

Kau dan aku akan selalu menyatu..

C D

Dan yakinkan hati kita berdua..

(Tribunnews.com)