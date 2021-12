Daftar Pemenang MBC Entertainment Awards 2021: Yoo Jae Suk Raih Daesang Berkat How Do You Play?

Aksi Yoo Jae Suk dalam program How Do You Play? membuatnya dinobatkan sebagai sosok entertainer berbakat. Berikut ini daftar lengkap pemenang MBC Entertainment Awards 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Malam puncak MBC Entertainment Awards 2021 digelar pada Rabu (29/12/2021).

MBC Entertainment memberikan penghargaan kepada para bintang dan program variety di Korea Selatan.

Tahun ini, MBC Entertainment Awards 2021 mendapuk Kim Sejeong, Lee Sang Yi, dan Jun Hyun Moo sebagai MC.

Dilansir Soompi, Jun Hyun Moo terpilih sebagai MC untuk tahun keempat berturut-turut sejak 2018.

Baca juga: Pemenang KBS Entertainment Awards 2021, 2D1N Season 4 Borong Piala, Moon Se Yoon Sebut Nama Seon Ho

Baca juga: BTS Masuk Nominasi Grup Internasional Terbaik di BRIT Awards 2022

Jun Hyun Moo

Jun Hyun Moo selalu tampil mengesankan dengan keterampilannya setiap tahun.

Dia juga muncul di berbagai variety show MBC tahun ini, termasuk Home Alone (I Live Alone) dan Those Who Cross the Line: Master-X.

Aktor Yoo Jae Suk berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Daesang.

Aksi Yoo Jae Suk dalam program How Do You Play? membuatnya dinobatkan sebagai sosok entertainer berbakat.

Aksi Yoo Jae Suk dalam program How Do You Play? membuatnya dinobatkan sebagai sosok entertainer berbakat.

Sepanjang kariernya, Yoo Jae Suk meraih daesang sebanyak 18 kali, 8 di antaranya didapat dari MBC.

Variety show How Do You Play? menyapu sembilan penghargaan tahun ini.