Manhwa Solo Leveling Tamat di Chapter 179, Sung Jin-Woo Kembali ke Bumi Secara Misterius

TRIBUNNEWS.COM - Manhwa Solo Leveling tamat pada episode ke 179.

Solo Leveling adalah manhwa Korea populer berdasarkan novel web berjudul "Only I Level Up" karya Chu-Gong, yang diterbitkan oleh D&C Webtoon.

Solo Leveling menceritakan tentang seorang petualangan Sung Jin Woo.

Dikutip scotscoop, cerita bermula saat ada gerbang dunia monster yang terbuka dan beberapa orang pemburu yang disebut Hunter pergi untuk memusnahkan monster.

Sung Jin-Woo saat itu mengikuti perburuan sebagai Hunter tingkat E atau tingkat rendah.

Ketika ia bertarung hingga level D dan mati, ia menerima kekuatan aneh.

Jin-Woo terus naik level dan berubah dari Hunter terlemah menjadi Hunter S-rank terkuat.

Manhwa ini terus berlanjut sejak 2016 hingga mencapai ending pada chapter 179 pada 2021.

Kilas Balik Solo Leveling Chapter 178

Sung Jin-Woo Solo Leveling (2) (Twitter @sololevelingEN)

Pada chapter 178, Sung Jin-Woo menggunakan Piala Reinkarnasi untuk memundurkan waktu 10 tahun.