Chord Gitar Lagu Seperti Kekasihku - Padi, Kunci Mudah Dimainkan dari F

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Seperti Kekasihku yang dipopulerkan oleh Padi.

Grup band Padi merilis lagu berjudul Seperti Kekasihku pada 1999 silam.

Lagu Seperti Kekasihku termuat dalam album bertajuk Lain Dunia.

Chord Gitar Lagu Seperti Kekasihku - Padi

[Intro]

F G Em Am

F G Em Am

Engkau seperti kekasihku yang dulu

F G Em Am

Sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku

F G Em Am

Begitu lekatnya perasaanku kini padamu

F G Em Am

Hingga anganku kusandarkan padamu

[Reff]

F C

Memang gerakmu memang langkahmu

Dm Am

Mengingatkan aku pada dirinya yang telah berlalu

F C

Inginku menyangkal inginku membantah

Dm Am

Betapa pesona dirimu memikat erat jiwaku

F G Em Am

Mungkin terbuai mungkin aku terlena

F G Em Am

Ada keinginan yang tak tentu arah

F G Em Am

Engkau tercipta bukan untuk bersama

F G Em Am

Biar kunikmati kerinduan ini

Back To : Reff

[Intro]

Dm G C Am

Dm G C E7sus

F Em F Em

Back To : Reff

F C

Maafkan aku yang selalu teringat akan dirinya

Dm Am

Menggugah segala yang ada dalam kenanganku

F C

Sedapatnya aku menepis keinginan itu

Dm Am

Kuharap engkau dapat memaafkan aku

F G

Apa yang terpancar dari dalam hati

Em Am

Tak dapat aku bantah tak mampu kusingkirkan

F G

Sesungguhnya aku sangat ingin melupakan

Em Am

Inginku melupakan inginku melupakan

F G Em Am

Engkau seperti kekasihku yang dulu

F G Em Am

Sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku

