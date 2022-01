Daftar Pemenang MBC Drama Awards 2021, Red Sleeve Borong 7 Piala, Junho 2PM: Rasanya Seperti Mimpi

IG Koreadispatch

Daesang jatuh ke tangan Namgoong Min atas penampilan spektakulernya sebagai mantan agen intelijen yang membalas denmdam, dalam drama blocbuster MBC The Veil. Red Sleeve yang mulai tayang pada 12 November 2021 mendominasi piala terbanyak, termasuk Top Excellence Award for a Mini-Series untuk Lee Junho dan Lee Se Young , Lifetime Achievement Award untuk Lee Deok Hwa, Best Couple Award, Best Supporting Actor Award untuk Jang Hye Jin, Best New Actor Award untuk Kang Hoon, dan Best Screenwriter.