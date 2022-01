Chord Gitar Yang Terdalam - NOAH: Kulepas Semua yang Ku Inginkan, Tak akan Ku Ulangi

YouTube NOAH Official

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Yang Terdalam yang dinyanyikan oleh NOAH.

Lagu ini merupakan salah satu single dalam album Taman Langit.

Video klip lagu Yang Terdalam dirilis oleh Peterpan pada tahun 2003, kemudian di-remake oleh NOAH di tahun 2021.

Musik video Yang Terdalam telah ditonton lebih dari 18 juta kali di YouTube hingga Senin (3/1/2022).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Terdalam - NOAH:

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

[REFF]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

