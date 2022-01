Lirik Lagu Enjoy Life - Airr, Populer di TikTok: And Maybe We Can Enjoy Life

Ilustrasi nada- Berikut ini lirik lagu Enjoy Life – Airr. Petikan liriknya yakni “And maybe we can enjoy life.”

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Enjoy Life yang dinyanyikan oleh Airr.

Petikan lirik lagu Enjoy Life adalah“And maybe we can enjoy life.”

Enjoy Life merupakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Airr.

Lagu Enjoy Life dirilis pada tahun 2020.

Lagu tersebut kini menjadi lagu populer di TikTok.

Banyak pengguna TikTok memakai lagu Enjoy Life sebagai backsound video mereka.

Berikut ini lirik lagu Enjoy Life- Airr:

I work way too much I need a break

Just to enjoy this life

I cannot sit around and wait