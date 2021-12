Chord Semua Tak Sama - Padi Reborn: Waktu Berjalan Lambat Mengiring

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Semua Tak Sama, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Semua Tak Sama ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, album kedua Padi, dirilis pada 2001 silam.

Lagu 'Semua tak Sama' bercerita tentang perasaan patah hati oleh seseorang.

Namun seseorang yang telah pergi tersebut tak tergantikan dalam cintanya.

Berikut Chord Semua Tak Sama - Padi

C Am Em

Dalam benakku lama tertanam

G

sejuta bayangan dirimu

C Am Em

Redup terasa cahaya hati

G

Mengingat apa yang telah engkau berikan

C Am Em G

C Am Em

Waktu berjalan lambat mengiring

G

dalam titian takdir hidupku

C Am Em

Cukup sudah aku tertahan

G

dalam persimpangan masa silamku

F C Em

Coba tuk melawan getir yang terus kukecap

F G

Meresap ke dalam relung sukmaku

F C Em

Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu

F G

Mengalir mengisi laju darahku

[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama .. tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

C Am Gm

Sehangat pelukmu .. selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

C Am Em

Apalah arti hidupku ini

G

memapahku dalam ketiadaan

C Am Em

Segalanya luruh lemah tak bertumpu

G

Hanya bersandar pada dirimu

C Am Em

Ku tak bisa, sungguh tak bisa

G

mengganti dirimu dengan dirinya

F C Em

Coba tuk melawan getir yang terus kukecap

F G

Meresap ke dalam relung sukmaku

F C Em

Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu

F G

Mengalir mengisi laju darahku

[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama .. tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

C Am Gm

Sehangat pelukmu .. selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

[interlude] F C 2x G

G Am F

[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama .. tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

C Am Gm

Sehangat pelukmu .. selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

C Am

Sampai kapan kau terus bertahan

Gm Dm G

Sampai kapan kau tetap tenggelam

C Am

Sampai kapan kau mesti terlepas

Gm Dm F G C

Buka mata dan hatimu relakan semua..

