Perpisahan Atta-Aurel dan Gen Halilintar Berlangsung Haru, Geni Faruk Beri Pesan untuk Menantunya

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah selesai menikmati liburan di Turki bersama Gen Halilintar.

Perpisahan mereka sebelum pulang ke negara masing-masing berlangsung haru.

Bahkan, Atta-Aurel dan seluruh Gen Halilintar tak sanggup menahan air matanya.

Ibunda Atta Halilintar, Geni Faruk juga memberikan pesan-pesan untuk Atta dan Aurel sebelum berpisah.

Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube AH yang tayang pada Kamis (7/1/2022).

"Love you mommy," ujar Atta sambil memeluk ibunya.

Dalam pelukan hangat sang ibu, air mata Atta Halilintar terlihat bercucuran.

Pun dengan Geni Faruk, ia tak kuasa menahan tangisnya saat memeluk anak pertamanya.

Atta mengatakan, dirinya akan selalu menjadi anak laki-laki dari Geni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid.

"Don't cry mom, i'am always your son till the end of life, i'am always your boy," terang Atta.