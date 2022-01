Chord Gitar Lagu Bintang di Surga - NOAH: Masih Ku Terasa Angkuh, Terbangkan Anganku Jauh

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bintang di Surga yang dinyanyikan oleh NOAH.

Lagu Bintang di Surga dirilis pada tahun 2004 lalu oleh Musica Studio's.

Kemudian NOAH mengunggah remake video klip Bintang di Surga di kanal YouTube-nya pada 7 Januari 2022.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang di Surga - NOAH

[Intro]

Em C G Bm….(2x)

Em

masih ku merasa angkuh

C

terbangkan anganku jauh

G

langit kan menangkapku

Bm

walau kan terjatuh ….

Em

dan bila semua tercipta

C

hanya untuk ku merasakan

G

semua yang tercipta

Bm

hampa hidup terasa ….

[Interlude]

Em C G Bm

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Musik]

Em C G Bm ….Em

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Outro]

Em C G Bm

C G D Bm (4x)

Em C G Bm….

