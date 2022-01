Chord Gitar Sakit Gigi - Meggy Z: Jangankan Diriku Semut pun Kan Marah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Sakit Gigi dipopulerkan oleh Meggy Zakaria atau Meggy Z.

Chord Gitar Meggy Z - Sakit Gigi



C F

Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih

G C

Sayangku dengannya

C F

Cuma karna Rupiah, lalu engkau berpaling muka

G C

tak mau menatap lagi

F G C

Kecewa....kecewa hatiku

F G C

Terluka karena cinta

F G C

C F

Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin

G C

Masih dapat kutahan

Dm G C

tapi ini sakit lebih sakit

F G C

Kecewa, karena cinta

C F G C

G C G C

C

Jangankan diriku semut pun 'kan marah

F G C

Bila terlalu sakit begini

C F

Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini

G C

Biar tak mengapa

Dm G C

Rela rela..rela aku relakan

Dm G C

Rela rela rela aku rela

C F

Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin

G C

Masih dapat kutahan

Dm G C

Tapi ini sakit lebih sakit

F G C

Kecewa, karena cinta

C F G C

G C G C

C

Jangankan diriku semut pun 'kan marah

F G C

Bila terlalu sakit begini

C F

Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini

G C

Biar tak mengapa

Dm G C

Rela rela..rela aku relakan

Dm G C

Rela rela rela aku rela

C F

Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin

G C

Masih dapat kutahan

Dm G C

tapi ini sakit lebih sakit

F G C

Kecewa, karena cinta

F G C

kecewa….karena cinta

F G C

kecewa….karena Cinta...

(Tribunnews.com)

