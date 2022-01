Chord Gitar dan Lirik Lagu Sudah - Ardhito Pramono: Sudah, Sudahi Semua Bicara

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Sudah dalam artikel berikut ini.

Lagu Sudah dipopulerkan oleh penyanyi Ardhito Pramono.

Sudah juga menjadi soundtrack dalam film berjudul Story of Kale: When Someone's In Love.

Video klip lagu ini telah tayang di YouTube pribadinya sejak 4 November 2020.

Hingga Kamis (13/1/2021) klip tersebut telah ditonton lebih dari 4,2 juta kali.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Sia Sia Berjuang - Zidan feat Tri Suaka: Sia Sia Ku Berjuang

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bitterlove - Ardhito Pramono: There Is Bitter In Everyday

Chord Gitar Lagu Sudah - Ardhito Pramono:

D D7

Sudah,

G Gm D E

Sudahi semua bicara

Em A D D7

Ku ingin segera berdua

G Gm

Dan pagi menjelang

D E Em

Melahirkan mentari

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi semua prasangka

Em A D D7

Dunia berputar lah saja

Bm Bb D E Em

Rekam peristiwa yang takkan terulangi

A D D7

Pagi dan sudah,

G Gm D E

Sudahi malam yang duka

Em A D D7

Dunia kau kan baik saja

Bm Bb

Hujan akan tiba

D E Em A

Melahirkan pelangi



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

D D7

Sudah,

G Gm D E

Lupakan semua derita

E7 A D D7

Doa semesta menjaga

Bm Bb D E Em A

Luka akan hilang perlahan terobati



* Reff

D D7 G Gm

Belajar memahami masa depan

D E E7 A7

Tak kah yang disimpan akan tenang

D D7 G Gm

Melahirkan semua nada indah

D E7 Em A D

Mencoba menjadi bahagiamu sendiri

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pingal - Ngatmombilung, Kunci dari C: Mung Iso Mbayangke Kabeh Kenangan

Baca juga: Chord Gitar Menemukanmu - Seventeen, Kini Ku Menemukanmu

Video Klip Lagu Sudah - Ardhito Pramono:

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)