Chord Katakjuban - Padi Reborn: Ketakjuban Hatiku Ikuti Langkahmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ketakjuban, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Ketakjuban ini awalnya dimuat di album Save My Soul, album Padi yang dirilis pada 2003 silam.

Lagu ini menjadi salah satu lagu yang di aransemen ulang oleh Padi setelah berganti nama menjadi Padi Reborn.

Lagu Ketakjuban versi baru dimuat di album Indra Ke Enam, dirilis pada 2019 silam,

Chord Ketakjuban - Padi

intro: F Em D# Bb-C F Em D# Bb-C-D



D G C

kutahu kau memiliki segalanya

D G C

yang mampu menaklukan hatiku

D G C

sebenarnya kutak pernah mengenalmu

D G C

apa mungkin kau sungguh hadir untuk



G Bb

membebaskan aku

G Bb-C

selamatkan aku



Reff

F Em D#

ketakjuban hatiku ikuti langkahmu

Bb C

meruntuhkan seluruh akalku

F Em D#

di penghujung jalanku kurapatkan hatiku

Bb C

meleburkan segenap kekuatanku



Intro: D G C



D G C

bicaralah dengan apa adanya

D G C

bukan hanya tuk memikat hatiku

D G C

sementara kutak berdaya denganmu tak urungku memperhambakan diriku



G Bb

membebaskan aku

G Bb-C

selamatkan aku



Reff

F Em D#

ketakjuban hatiku ikuti langkahmu

Bb C

meruntuhkan seluruh akalku

F Em D#

di penghujung jalanku kurapatkan hatiku

Bb C

meleburkan segenap kekuatanku



F Bb G 4X



Reff

F Em D#

ketakjuban hatiku ikuti langkahmu

Bb C

meruntuhkan seluruh akalku

F Em D#

di penghujung jalanku kurapatkan hatiku

Bb C

meleburkan segenap kekuatanku

