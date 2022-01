Chord Lingkaran - Padi Reborn: Saat Kuterjebak dalam Lingkaran

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Lingkaran, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu berjudul Lingkaran ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, album yang dirilis pada 2001, silam.

Berikut chord Lingkaran dari Padi Reborn

Intro : C Em Am F 2X



C Em Am F

Saat kuterjebak dalam lingkaran

C Em Am

Bayangan gelap meruang tak bertepi tak berujung batas

F C Em Am F

Membuat aku tak kuasa ingin menentang



C Em Am

Jauh kini kusadari hidupku sungguh

F C

Bersama engkau sangat berarti

Em Am

Terasah godaan hidup .. namun kau masih disisiku

F

Temani segala resah hatiku



Reff :

F C F C

Sekiranya aku bisa mimpi indah.. aku tak akan tersesat jauh

F C F Em Dm Am

Sekiranya aku mungkin terlepas meski beranjak pergi

F Fm C

Meninggalkan engkau sendiri ….



C Em Am F C

Sepatutnya aku telah terjatuh .. kini aku jauh lebih mengerti

Em Am

Tak pernah aku merasa betapa naifnya aku

F

Apa yang harus kutinggalkan .. aku lupakan ..

