Chord Gitar dan Lirik Lagu Hal Hebat - Govinda, Mulai dari Kunci C: Takkan Siakan Dia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hal Hebat yang dipopulerkan oleh Govinda.

Lagu Hal Hebat merupakan lagu yang diproduseri oleh William Chow.

Komposer lagu Hal Hebat ialah Ade Govinda.

Mengusung tema cinta, lagu Hal Hebat bercerita tentang rasa syukur telah memiliki seseorang yang mencintai dengan sempurna, bersinergi dengan kebersamaan mereka sebagai band, yang terjalin harmonis hingga sekarang.

Lagu Hal Hebat pertama kali dirilis pada 12 Februari 2020 di kanal Youtube MyMusic Records.

Hingga artikel ini dimuat, lagu Hal Hebat telah ditonton lebih dari 11 juta penonton Youtube.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hal Hebat - Govinda

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hal Hebat - Govinda

Intro : C F

C

di hidup ini

F Em Dm

tlah ku singgahi banyak cinta namun

G C

tak pernah aku temui cinta

F Em Dm

sekuat aku menginginkan dia

G E

hal hebat ku rasakan kini

Am

di cintai seseorang

G D

yang ku pun mencintai

G

itu sempurna..

Reff :

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tuk kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

C

dalam diamku

F Em Dm

ku panjatkan s'lalu doa untuknya

G C

jodoh bukan soal sempurna

F Em Dm

namun yang mampu tangguh tuk bertahan

G

dan berjuang..

Back To Reff:

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

Musik :

B G#m

ho oo oo.. ho oo oho uwoo..

B E F#

ho oo oo.. ho oo oho uwoo uwoo..

Back To Reff: . . .

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tuk kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

