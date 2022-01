Blak-blakan Ngaku Pernah Didekati Charlie Puth, Erika Carlina Bongkar Isi Percakapan di DM Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Erika Carlina mengungkapkan, baru saja putus dari sang kekasih.

Namun, ia mengaku belum memberi tahu siapapun mengenai hubungannya yang telah kandas.

Lantaran sejak awal dekat dengan mantan kekasih, Erika Carlina tak pernah mengumbar kisahnya.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube TS Media, Sabtu (15/1/2022).

Kendati demikian, ia menegaskan hubungannya dengan mantan kekasih masih baik-baik saja.

"Karier bagus, percintaannya kurang, aku belum pernah bilang ini ke siapa-siapa," kata Erika Carlina.

Erika Carlina mengaku baru saja putus dari kekasihnya. (Instagram @eri.carl)

"Orang tahunya masih, selama pacaran sampai nggak pacaran kita kurang terlalu mau ngasih tahu."

"Jadi selalu bilangnya baik-baik aja, sampai sekarang juga masih baik-baik aja," tuturnya.

Kandas setelah berpacaran selama delapan bulan, Erika Carlina mengaku belum bisa move on.

"Delapan bulan, almost one year sih, itu itungannya sebenarnya so so."