Vidi Aldiano Ungkap Alasan Tak Umbar Hubungan dengan Sheila Dara ke Publik, Singgung soal Ego

TRIBUNNEWS.COM - Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha telah resmi menikah, Sabtu (15/1/2022).

Meski begitu, tak banyak yang tahu pasangan ini telah menjalin hubungan selama enam tahun.

Pada Melaney Ricardo, Vidi Aldiano ungkap alasan tidak pernah mengumbar kisah asmaranya.

Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (15/1/2022).

Penyanyi 31 tahun itu mengaku, memang tak terlalu suka mengumbar kisah asmaranya.

Termasuk saat pertama kali terjun ke dunia musik Tanah Air, yang kala itu sudah memiliki kekasih.

Baca juga: Sheila Dara Dapat Trofi The Survival dari Ayah Vidi Aldiano, Menikah Usai 6 Tahun Pacaran

Alasan Vidi Aldiano dan Sheila Dara jarang umbar kisah asmara ke publik. (YouTube Vidi Aldiano)

Kendati demikian, Vidi Aldiano masih sering membagikan momen bersama dengan Sheila Dara.

"Sebenarnya aku nge-post ada, tapi kaya I'm not really like exposing my relationship keluar."

"Dari aku pertama kali nyanyi, udah punya pacar tapi emang bukan tipe suka ekspos," kata Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano menjelaskan, tidak terlalu suka jadi pusat perhatian selain mengenai kariernya.