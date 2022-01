Konser Adele di Las Vegas Ditunda karena Setengah Kru Positif Covid-19

TRIBUNNEWS.COM - Konser Adele di Las Vegas yang telah dinanti-nantikan terpaksa harus dijadwalkan ulang.

Weekends With Adele yang dijadwalkan berlangsung dari 21 Januari hingga 16 April di Colosseum di Istana Caesers, Las Vegas, Amerika Serikat harus ditunda karena setengah dari kru positif Covid-19.

Melalui akun Instagram resminya, Adele mengunggah video penjelasan terkait penundaan konsernya.

Dia juga menuliskan caption "All dates will be rescheduled. More info coming soon (Semua tanggal akan dijadwalkan ulang. Info selengkapnya akan disampaikan segera)."

Sambil menangis, Adele menyampaikan penyesalannya.

"Saya sangat menyesal, tetapi pertunjukan saya belum siap," kata Adele.

"Setengah tim saya mengidap Covid dan tidak mungkin untuk menyelesaikan pertunjukan," katanya.

Baca juga: When We Were Young Festival 2022: Daftar Lineup, Jadwal dan Harga Tiket

Baca juga: Cara Nonton When We Were Young Festival, Presale Tiket Dijual Mulai 21 Januari 2022

Dia menambahkan bahwa pengiriman kru yang terlambat juga mengacaukan rencananya.

Dikutip dari BBC, Adele dijadwalkan untuk menggelar konser yang pertama dari 24 pertunjukan yang direncanakan di Caesars Palace's Colosseum pada hari Jumat, 21 Januari 2022.

Diumumkan pada akhir November lalu, Weekends With Adele dijadwalkan dengan penyanyi itu melakukan dua pertunjukan setiap akhir pekan hingga April.