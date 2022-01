When We Were Young Festival 2022: Daftar Lineup, Jadwal dan Harga Tiket

Poster promosi When We Were Young Festival 2022. Simak daftar lineup, jadwal dan harga tiket WWWY Festival 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar lineup When We Were Young Festival 2022, beserta jadwal dan harga tiketnya.

Penggemar musik emo tahun 2000-an siap bernostalgia lewat When We Were Young Festival 2022.

Menurut poster promosi fastival, akan ada 60 pertunjukan musik di hari besar tersebut, termasuk sejumlah band emo ikonik seperti Paramore, My Chemical Romance, Jimmy Eat World, hingga All American Rejects.

Dengan MCR dan Paramore akan menjadi headline.

When We Were Young Festival dijadwalkan hadir pada 22 Oktober 2022, mendatang.

Acara digelar di Las Vegas Festival Grounds di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat,

Mengutip whenwewereyoungfestival.com, tiket festival mulai dijual pada 21 Januari 2022 pukul 14.00 waktu setempat.

Sementara untuk tiket presale dijual di hari yang sama pukul 10.00 waktu setempat.

Adapun tiket When We Were Young Festival 2022 dijual dengan harga yang bervariasi.

Harga tiket bervariasi bergantung pada fasilitas yang didapat, berikut rinciannya: