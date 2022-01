SPOILER Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 3: Zeke Tertembak, Pasukan Marley Menyerang Eren

Eren Yeager - Berikut ini spoiler Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 3.

TRIBUNNEWS.COM - Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 3 akan rilis pada Senin (24/1/2022) pukul 00.35 WIB.

Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Season 4 Part 2 Episode 3 berjudul Two Brothers.

Episode ini melanjutkan cerita sebelumnya saat Eren dan Zeke berada di Shiganshina.

Eren dan Zeke merencanakan The Rumbling dan hanya dapat dilakukan jika mereka melakukan kontak fisik.

Kilas Balik Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 2

Armin Arlert (Attack on Titan) (IMDb)

Episode 2 rilis 17 Januari 2022 lalu, menceritakan pertempuran Eren melawan pasukan Marley dan Reiner.

Pada episode 2, Eren tidak menyerah meski tubuh titannya terluka parah setelah bertarung dengan Reiner dan Porco.

Sementara, Titan Rahang alias Porco dan Titan Berzirah alias Reiner juga mendapat luka serius.

Armin, Mikasa, Connie, Jean, dan anggota Korps Pengintai dibebaskan dari sel tahanan oleh Onyakopon.

Kemudian, Armin meyakinkan teman-temannya untuk membantu Eren melakukan kontak fisik dengan Zeke.