Chord dan Lirik Lagu One Way or Another - One Direction: I'm Gonna Find Ya, I'm Gonna Getcha Getcha

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul One Way or Another dalam artikel berikut ini.

Lagu One Way or Another dinyanyikan oleh grup vokal One Direction.

Video klip lagu ini telah dirilis di kanal YouTube One Direction sejak 21 Februari 2013.

Hingga Senin (24/1/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 459 juta kali.

Kini lagu One Way or Another tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: one way or another I'm gonna find ya, i'm gonna getcha getcha getcha getcha

Chord Gitar Lagu One Way or Another - One Direction:

[Intro]

C (x2)

(Harry)

C

One way or another I'm gonna find ya

C

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

A

One way or another I'm gonna win ya

A

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

C

One way or another I'm gonna see ya

C

gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

A

One day, maybe next week

A

I'm gonna meetcha, I'm gonna meetcha, I'll meetcha

(Niall)

F Am G Em

I will drive past your house

F Am G Em

And if the lights are all down

F D E

I'll see who's around

(Liam)

C

One way or another I'm gonna find ya

C

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

A

One way or another I'm gonna win ya

A

I'll getcha, I'll getcha

C

One way or another I'm gonna see ya

C

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

A

One day, maybe next week

A

I'm gonna meetcha, I'll meetcha

(Zayn)

F Am G Em

And if the lights are all out

F Am G Em

I'll follow your bus downtown

F D E

See who's hanging out

(Louis)

E

One! Two! Three! Four!

(All)

C

Na na na na na na nanana

A

Na na na na na na nanana

(Louis)

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

I wanna hold you wanna hold you tight

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

Yeah Teenage Kicks right through the night!

(Harry)

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

I wanna hold you wanna hold you tight

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

Yeah Teenage Kicks right through the night!

(Zayn)

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another

Video Klip Lagu One Way or Another - One Direction:

