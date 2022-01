Chord Dasar Ragu - Rizky Febian, Kunci dari F: Cukup Kau di Sampingku, Sempurnakan Langkahku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu berjudul Ragu yang dipopulerkan oleh Rizky Febian.

Lagu ini dirilis pertama kali oleh Rizky Febian pada 2019, lalu.

Lirik lagu berjudul Ragu ini diciptakan oleh Rudi Pohang, Rizky Febian, dan Willy Dean.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTbe NVM.NetVisiMedia.

Hingga Selasa (25/1/2022), video klip tersebut telah ditonton lebih dari 25 juta kali.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Ragu - Rizky Febian:

[Intro]

F G C G-C

F - E - Am -

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohhh.oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Oh Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohoh oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

(Menyusuri waktu)

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Dont you know i love you lady

Am G

Dont you know you make me crazy

F G Dm

Oh my lady, youre my lady

Dm

Dont you know Dont you know

Em F Em

Youre the part, of my life

Dm Em Dm G

Baby oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F DmBerjalan bersamaku

E Am

pastikan kau bahagia

Dm G C F

(Lady) baby dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

A

I love you

Dm G

Dont you know my lady

C F

Dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

Am

I love you

(Tribunnews.com)

