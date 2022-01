Chord Gitar dan Lirik Lagu Viral TikTok One Way or Another - One Direction: I'll See Who's Around

Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul One Way or Another dalam artikel berikut ini.

Chord Gitar dan Lirik Lagu One Way or Another - One Direction:

[Intro]

C (x2)

(Harry)

C

One way or another I'm gonna find ya

C

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

A

One way or another I'm gonna win ya

A

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

C

One way or another I'm gonna see ya

C

gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

A

One day, maybe next week

A

I'm gonna meetcha, I'm gonna meetcha, I'll meetcha

(Niall)

F Am G Em

I will drive past your house

F Am G Em

And if the lights are all down

F D E

I'll see who's around

(Liam)

C

One way or another I'm gonna find ya

C

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

A

One way or another I'm gonna win ya

A

I'll getcha, I'll getcha

C

One way or another I'm gonna see ya

C

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

A

One day, maybe next week

A

I'm gonna meetcha, I'll meetcha

(Zayn)

F Am G Em

And if the lights are all out

F Am G Em

I'll follow your bus downtown

F D E

See who's hanging out

(Louis)

E

One! Two! Three! Four!

(All)

C

Na na na na na na nanana

A

Na na na na na na nanana

(Louis)

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

I wanna hold you wanna hold you tight

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

Yeah Teenage Kicks right through the night!

(Harry)

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

I wanna hold you wanna hold you tight

C

I wanna hold you wanna hold you tight

A

Yeah Teenage Kicks right through the night!

(Zayn)

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another I'm gonna see ya

D

I'm gonna meetcha meetcha meetcha meetcha

B

One day or another I'm gonna win ya

B

I'm gonna getcha getcha getcha getcha

D

One way or another

