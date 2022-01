Aisyah Aqilah Tertantang Mainkan Karakter Anak Kembar di Sinetron Janet & Jamilah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aisyah Aqilah untuk pertama kalinya memerankan karakter anak kembar di sinetron Janet & Jamilah yang tayang di Vidio.

Menurut Aisyah, membintangi dua karakter ini adalah pertama kali baginya, ia pun merasa tertantang, apalagi Janet dan Jamilah mempunyai kepribadian yang berbeda.

"Jadi aku belum pernah memerankan anak kembar gitu. Ini first time aku meranin kembar, pastinya aku ngobr-ngobrol sama sutradara. Aku ngulik karakternya," kata Aisyah dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Aisyah menjelaskan, Jamilah adalah sosok wanita yang suka nongkrong, tomboy, dan trek-trekan.

Sementara Janet sosok wanita yang terlahir kaya, polos, dan lebih melankolis.

"Jamillah yang suka trek-trekan. Janet orang kata polos. Bagaimana aku bisa memerankan," jelas Aisyah.

Dengan begitu, Aisyah sangat tertantang memerankan dua karakter yang memiliki kepribadian masing-masing ini.

"Bukan lagi (tantangannya). Bagaimana ngerasain feelnya janet on cam Jamilah on came yang berbeda. Itu yang aku jaga banget," pungkasnya.

Sinetron Janet dan Jamilah akan tayang perdana hari ini di platform streaming Vidio.com, Jumat (28/1/2022) pukul 20.00 WIB.