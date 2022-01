Chord Dasar Ada Untukmu - Tyok Satrio: Genggamlah Tanganku Bersamaku Kau Kan Menentukan Arah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu berjudul Ada Untukmu yang dinyanyikan oleh Tyok Satrio X Factor.

Lirik lagu Ada Untukmu diciptakan oleh Seto Bramana.

Video klip lagu ini telah dirilis pertama kali pada tahun 2019 di kanal Youtube Tyok Satrio.

Hingga Minggu (30/1/2022), video klip lagu tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Ada Untukmu - Tyok Satrio:

Intro : F G C Am

F Em -Am Dm

F G

awal ku mengenalmu

Em F

tersita seluruh hatiku

F G

oh indahnya dirimu

C

ku jatuh hati padamu

F G

tak terasa waktu berlalu

Em F

kini kau t'lah jadi milikku

F G

betapa bahagianya aku

C

saat kau ada di sisiku

Dm

kini tiba saatnya

Em

kita harus melangkah

F G

temani diriku di sisa waktumu



Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu



F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G F

ku kan slalu ada untukmu

Dm

kini tiba saatnya

Em

kita harus melangkah

F G

temani diriku di sisa waktumu



Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku 'kan slalu ada untukmu



Musik : F G C Am

F G C

F G C Am

F Em -Am Dm G

.

Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku 'kan slalu ada untukmu

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu



F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku kan slalu ada untukmu



F Em -Am Dm

ku di sini, ku kan slalu

G F -Em Dm -G C

ada untukmu

